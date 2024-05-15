На Урале врачи создали игру для детей с лейкозом

Специалисты екатеринбургского Центра детской онкологии и гематологии Областной детской клинической больницы разработали и запатентовали уникальную игру для реабилитации детей с острым лимфобластным лейкозом.

Это онкологическое заболевание крови и костного мозга часто встречается у детей младше шести лет. Им предложат игру под названием «Дыхание ветра», чтобы ребёнок выполнял задания в очках виртуальной реальности. Перед началом пациенты проходят тщательное медицинское обследование, чтобы исключить возможные противопоказания.

Эта игра помогает детям восстанавливаться после поражения нервной системы, вызванного болезнью. Во время игры дети двигаются, развлекаются и испытывают положительные эмоции, что благотворно влияет на их психическое состояние.

Проект был реализован при поддержке Уральского государственного медицинского университета и гранта ФГАИС «Молодёжь России». Разработчики отмечают уникальность разработки и то, что этот опыт является единственным в своём роде в мире.

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