Семь малозаметных признаков медленной потери памяти

Не всегда забывчивость говорит о таких серьезных изменениях, как болезнь Альцгеймера. Например, влиять на способность к запоминанию могут некоторые медикаменты — таков их побочный эффект.

© Super.ru

Тем не менее если вы заметили за собой симптомы потери памяти, важно выяснить истинную причину как можно скорее, чтобы при необходимости своевременно начать лечение.

Не помните подробностей разговоров

Вы, само собой, не должны помнить нюансы каждого разговора, в которых когда-либо принимали участие. Но если вы с трудом можете восстановить в памяти сегодняшнюю беседу, а то и вовсе часто ловите себя на мысли, что не помните даже факта общения — это уже по-настоящему тревожный сигнал. Попробуйте проверить себя и записывать, с кем вы успели пообщаться, чтобы к вечеру постараться восстановить в памяти подробности.

С трудом осваиваете новую технику

Если вы сменили привычный смартфон на гаджет с новой для себя операционной системой, не спешите беспокоиться о своих когнитивных способностях. На изучение особенностей и формирование новых привычек нужно время. Другое дело, если задача кажется вам невыполнимой и вы изо дня в день пытаетесь освоить одни и те же базовые функции. В таком случае пора обратиться за консультацией к специалисту.

Удивляетесь пробелам в памяти

В какой-то момент вы можете с удивлением обнаружить, что некоторые повседневные задачи, с которыми вы ранее справлялись без подсказок, вдруг стали сложными. Например, вы напрочь забыли подробности своего фирменного рецепта, который использовали годами, а теперь можете приготовить блюдо только строго следуя собственным записям. Увы, это уже не просто забывчивость!

Близкие подозревают неладное

Иногда родные могут избегать откровенности, боясь обидеть. Но если близкие прямо указывают на ваши проблемы с памятью, не стоит списывать все на газлайтинг и желание выставить вас сумасшедшей. Субъективное восприятие собственной памяти может не отличаться точностью — в этом вопросе крайне полезен взгляд со стороны. Даже если родственники ограничиваются намеками — отнеситесь к их беспокойству о вас максимально серьезно.

Блуждаете в знакомом городе

Совершенно естественно иногда заплутать в новых для себя местах, но только не в хорошо знакомом районе. Неспособность найти дорогу к месту назначения в родном городе — один из признаков аномальной потери памяти. У всех из нас разные способности к ориентированию, но тем не менее очевидно, что забыть дорогу домой из офиса или от ближайшего продуктового магазина совершенно точно не норма.

Часто повторяетесь

Некоторые истории хочется пересказывать друзьям бесконечно. В этом нет ничего страшного до тех пор, пока вы повторяетесь осознанно. Да и вряд ли в таком случае вы будете рассказывать одно и то же дважды за день, и даже за час. То же самое касается и вопросов — возможно, вы даже помните, что уже задавали их, но вместо ответа — чистый лист. Все это признаки проблем с памятью.

Испытываете затруднения с финансовыми операциями

Проще всего заметить ненормальную забывчивость на фоне сложностей с финансовыми операциями. Незнание, в каком из банков у вас открыт счет, попытки оплатить покупку повторно и вечная путаница с оплатой коммунальных услуг должны быть поводом для обращения за профессиональной помощью. Не стоит упускать из виду и хроническую забывчивость, когда дело касается дат — например, начисления зарплаты или выплаты по кредиту.

8 признаков прирожденного эмпата: это про вас?