Стало известно, что коронавирус может ухудшить зрение

Ученые из медицинской школы при Университете Миссури обнаружили, что коронавирус, вызывающий COVID-19, может нарушить гемато-ретинальный защитный барьер сетчатки, что приводит к гипервоспалительной реакции в этой области.

Они пришли к этим выводам в результате исследования, в ходе которого инфицировали лабораторных мышей SARS-CoV-2.

В результате эксперимента ученые установили, что вирус способен проникать во внутреннюю часть глаз даже без непосредственного контакта с органами зрения. Это объясняется возможностью проникновения вируса через гемато-ретинальный барьер, который обычно защищает сетчатку глаза от внешних воздействий.

Длительное присутствие антигена SARS-CoV-2 в глазах может привести к различным опасным патологиям, таким как микроаневризма сетчатки, окклюзия артерий и разрывы глазных сосудов. Уязвимыми перед воздействием коронавируса на зрение являются люди с ослабленным иммунитетом, однако даже у лиц с нормальной иммунной функцией SARS-CoV-2 может вызвать серьезные проблемы со зрением.

Это исследование подчеркивает важность понимания многообразия последствий заражения коронавирусом и продолжение усилий ученых в изучении влияния вируса на различные органы и системы организма для разработки эффективных методов борьбы с ним.

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