Можно ли вылечить деменцию, какие виды бывают и как ее диагностировать. Интервью с врачом-гериатром

Не пить и не курить, заниматься физической активностью — это, правда, важно. Уровень образования имеет большое значение: чем он выше, тем меньше риск развития болезни Альцгеймера — это тоже известный факт. Если у ваших родственников была болезнь Альцгеймера, совсем не обязательно, что у вас будет болезнь Альцгеймера. Насторожиться надо в том случае, если болезнь Альцгеймера у родственников была рано, прогрессировала быстро. Это свидетельствует о высокой вероятности мутаций этих генов, которые ответственны за развитие болезни Альцгеймера. Многие думают, что человек с деменцией, он не понимает ничего, он, собственно, не нуждается особо во внимании или в каком-то тёплом отношении. На самом деле люди то всё понимают, и они страдают, и они видят, что они каждый день теряют какие-то навыки, и вот это вот понимание, что перед вами живой человек, человек, который отдал жизнь другим людям, и который вот так вот заболел, он нуждается в помощи, в понимании. Он всё чувствует. Другой вопрос, что он быстро забывает. Но ведь он живёт, он чувствует. И вот это надо понимать.

Ольга Ткачева Главный внештатный специалист гериатр Минздрава РФ, директор РГНКЦ РНИМУ им. Н. И. Пирогова, профессор, д.м.н.