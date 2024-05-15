Можно ли вылечить деменцию, какие виды бывают и как ее диагностировать. Интервью с врачом-гериатром

Гериатр рассказала о профилактике деменции, ее видах и возможности излечения
Главный внештатный специалист гериатр Минздрава РФ, директор РГНКЦ РНИМУ им. Н. И. Пирогова, профессор, д.м.н. Ольга Ткачёва рассказала в эфире телеканала "Доктор" о профилактике деменции, ее видах и возможности излечения.
Какие существуют методы профилактики деменции?
Не пить и не курить, заниматься физической активностью — это, правда, важно. Уровень образования имеет большое значение: чем он выше, тем меньше риск развития болезни Альцгеймера — это тоже известный факт. Если у ваших родственников была болезнь Альцгеймера, совсем не обязательно, что у вас будет болезнь Альцгеймера. Насторожиться надо в том случае, если болезнь Альцгеймера у родственников была рано, прогрессировала быстро. Это свидетельствует о высокой вероятности мутаций этих генов, которые ответственны за развитие болезни Альцгеймера. Многие думают, что человек с деменцией, он не понимает ничего, он, собственно, не нуждается особо во внимании или в каком-то тёплом отношении. На самом деле люди то всё понимают, и они страдают, и они видят, что они каждый день теряют какие-то навыки, и вот это вот понимание, что перед вами живой человек, человек, который отдал жизнь другим людям, и который вот так вот заболел, он нуждается в помощи, в понимании. Он всё чувствует. Другой вопрос, что он быстро забывает. Но ведь он живёт, он чувствует. И вот это надо понимать.Ольга ТкачеваГлавный внештатный специалист гериатр Минздрава РФ, директор РГНКЦ РНИМУ им. Н. И. Пирогова, профессор, д.м.н.
Какие виды деменции бывают?
Надо сказать, что деменция — это синдром, это проявление разных болезней, и причин деменции очень много. Это может быть сосудистая деменция, это может быть болезнь Альцгеймера, это может быть деменция с тельцами Леви, это может быть, например, следствие болезни Паркинсона, следствие травмы, следствие опухоли, гормональных каких-то нарушений, например, ВИЧ-инфекция может переводить к деменции, то есть причин очень много. Но самая распространённая причина — это болезнь Альцгеймера, она занимает до 70% всех деменций. Если мы победим болезнь Альцгеймера, то фактически мы победим деменцию.Ольга ТкачеваГлавный внештатный специалист гериатр Минздрава РФ, директор РГНКЦ РНИМУ им. Н. И. Пирогова, профессор, д.м.н.
Деменция вообще излечима?
Некоторые формы деменция излечимы, но, прежде всего, нас, наверно, интересует болезнь Альцгеймера. Вот сегодня, к сожалению, излечить болезнь Альцгеймера мы не можем, но мы можем существенно замедлить её течение.Ольга ТкачеваГлавный внештатный специалист гериатр Минздрава РФ, директор РГНКЦ РНИМУ им. Н. И. Пирогова, профессор, д.м.н.
А сосудистую можем?
Сосудистую тоже можем, не излечить полностью, но замедлить её течение. И всё-таки сосудистая деменция более благоприятная, она течёт всё-таки не так агрессивно, как болезнь Альцгеймера. Но если говорить о методах лечения, то их можно разделить на медикаментозные методы, на таблетки, разные лекарства, и на не медикаментозные. Среди не медикаментозных, наверно. в первую очередь надо говорить о физической активности и когнитивной активности. То есть мозг должен работать. Вообще есть такой закон — если у нас орган функционирует, то он не стареет. Если он перестаёт функционировать, он начинает стареть.Ольга ТкачеваГлавный внештатный специалист гериатр Минздрава РФ, директор РГНКЦ РНИМУ им. Н. И. Пирогова, профессор, д.м.н.