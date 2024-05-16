Терапевт прокомментировал список запрещенных водителям лекарств

Среди запрещенных препаратов – противопростудные, жаропонижающие, обезболивающие и антигистаминные средства. Детали их воздействия на состояние водителя обсудил врач-терапевт Лев Авербах в беседе с «ФедералПресс».

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Согласно словам специалиста, каждый из этих препаратов следует рассматривать индивидуально, учитывая аннотацию к ним. Он подчеркнул, что важно не злоупотреблять данными средствами, так как любое лекарство может стать ядом при превышении дозировки.

В списке Минздрава оказалось 170 препаратов, но врачи высказывают ряд вопросов относительно реализации этой инициативы. Они обеспокоены тем, кто будет контролировать процесс, какие будут допустимые нормы, и как будет определяться безопасная концентрация лекарственных препаратов в крови водителя.

Лев Авербах выразил сомнения в эффективности контроля, подчеркнув, что проверка каждого водителя в лаборатории не только сложно, но и времязатратно. Он также отметил, что существует проблема в определении факта употребления запрещенных препаратов, особенно при условии, что многие из них выписываются по рецепту.

Врач заключил, что хотя многие препараты могут вызывать сонливость и не рекомендуются за рулем, контроль за их употреблением остается сложным вопросом, который требует дальнейших детализированных механизмов проверки.

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