Врач предупредила о симптомах заражения новым штаммом ковида

Новый штамм ковида «флирт» – производная варианта «омикрон». Сейчас в группу входят два подвида, обнаруженные в США. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на кандидата медицинских наук Ольгу Уланкину.

«Симптомы заражения «флиртом» в целом те же, что и у всех предыдущих штаммов: повышенная температура тела, озноб, одышка, затрудненное дыхание, кашель, боль в горле и мышцах, заложенность носа, потеря обоняния и вкуса, иногда тошнота и рвота. В тяжелой форме инфекция может протекать у людей со сниженным иммунитетом, хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистые патологии, злокачественные опухоли, рак, сахарный диабет, астма). Также в группе риска – люди с избыточным весом и ожирением», – приводит источник слова эксперта.

Она добавила, что изучение штамма продолжается. Уже известно, что «флирт», как и «омикрон», способен обходить иммунную защиту, сформировавшуюся после вакцинации или перенесенного заболевания.

Однако в России новый штамм ковида пока не обнаружили, здесь продолжает доминировать «омикрон». Кстати, ученые считают, что виновником следующей пандемии станет вирус гриппа.