$91.26-0.1098.83+0.16
Войти в почту

Правда ли, что от вейпов портятся зубы? Вот что говорит врач

Электронные сигареты продвигали как безопасную альтернативу курению. Но на самом деле они вовсе не безвредны для организма. И в том числе они влияют на здоровье полости рта. Врач рассказала «Секрету фирмы», какие проблемы с зубами и дёснами ждут вейперов и как минимизировать губительные последствия.

Правда ли, что от вейпов портятся зубы
© Unsplash

Правда ли, что от вейпов портятся зубы? Да.

Как электронные сигареты влияют на зубы

Портят эмаль

Пар от электронных сигарет содержит разные химические вещества, включая никотин, пропиленгликоль и ароматизаторы.

Никотин сужает кровеносные сосуды, уменьшая слюноотделение. Всё это ведёт к тому, что появляется сухость во рту и, как следствие, кариес. Кроме того, пропиленгликоль превращается в уксусную кислоту в ротовой полости, а это уже ведёт к деминерализации эмали, - Татьяна Сумцова, врач-стоматолог, Татьяна Сумцова, врач-стоматолог.

Повышают чувствительность зубов

Под воздействием пара слюноотделение снижается, а состав слюны меняется. Из-за этого может повыситься чувствительность зубов.

Сухость рта усиливает трение между зубами, что может вызывать их повышенную чувствительность и ускорять их износ.

Чем ещё опасны вейпы для зубов

  • Воспалительные процессы. Вдыхаемые химические соединения могут вызывать воспаление дёсен, что ведёт к развитию гингивита и пародонтита.
  • Оральный кандидоз (молочница). Сухость во рту создаёт благоприятные условия для размножения грибковых инфекций.
  • Пигментация. Некоторые ароматизаторы в жидкостях для вейпов могут оставлять пятна на зубах.
  • Баланс микрофлоры. Изменения в составе слюны могут нарушать баланс микрофлоры во рту, что, в свою очередь, может увеличить риск развития заболеваний полости рта, таких как кариес и болезни дёсен.
  • Риск рака. Некоторые исследования указывают на наличие в электронных сигаретах канцерогенных веществ, которые могут увеличивать риск развития рака, подчеркнула Сумцова.

Как себе помочь

  • Правильный уход за полостью рта. Чистите зубы минимум два раза в день, в идеале чистить их после каждого приёма пищи. Если вдруг нет такой возможности, то хотя бы полощите рот. Также нужно использовать зубную нить и ополаскиватель, посоветовала собеседница «Секрета».
  • Использование зубной пасты для чувствительных зубов. Это поможет снизить дискомфорт и укрепить эмаль.
  • Применение средств для укрепления дёсен — специальных гелей и ополаскивателей.
  • Диета, богатая кальцием и фосфором. Эти минералы важны для поддержания здоровья зубов и костной ткани.
  • Достаточное потребление жидкости. Пейте не менее 1,5 л воды в день, чтобы компенсировать сухость во рту и поддержать нормальное слюноотделение.
  • Отказ от других вредных привычек. Спиртные напитки и сладости также могут негативно сказаться на состоянии полости рта.
  • Регулярные физические упражнения. Физическая активность способствует улучшению кровообращения, в том числе в тканях полости рта.
Болезни и лекарства
Запах изо рта
Главное о здоровье
Больше новостей
Секрет Фирмы: главные новости