Правда ли, что от вейпов портятся зубы? Вот что говорит врач
Электронные сигареты продвигали как безопасную альтернативу курению. Но на самом деле они вовсе не безвредны для организма. И в том числе они влияют на здоровье полости рта. Врач рассказала «Секрету фирмы», какие проблемы с зубами и дёснами ждут вейперов и как минимизировать губительные последствия.
Правда ли, что от вейпов портятся зубы? Да.
Как электронные сигареты влияют на зубы
Портят эмаль
Пар от электронных сигарет содержит разные химические вещества, включая никотин, пропиленгликоль и ароматизаторы.
Никотин сужает кровеносные сосуды, уменьшая слюноотделение. Всё это ведёт к тому, что появляется сухость во рту и, как следствие, кариес. Кроме того, пропиленгликоль превращается в уксусную кислоту в ротовой полости, а это уже ведёт к деминерализации эмали, - Татьяна Сумцова, врач-стоматолог, Татьяна Сумцова, врач-стоматолог.
Повышают чувствительность зубов
Под воздействием пара слюноотделение снижается, а состав слюны меняется. Из-за этого может повыситься чувствительность зубов.
Сухость рта усиливает трение между зубами, что может вызывать их повышенную чувствительность и ускорять их износ.
Чем ещё опасны вейпы для зубов
- Воспалительные процессы. Вдыхаемые химические соединения могут вызывать воспаление дёсен, что ведёт к развитию гингивита и пародонтита.
- Оральный кандидоз (молочница). Сухость во рту создаёт благоприятные условия для размножения грибковых инфекций.
- Пигментация. Некоторые ароматизаторы в жидкостях для вейпов могут оставлять пятна на зубах.
- Баланс микрофлоры. Изменения в составе слюны могут нарушать баланс микрофлоры во рту, что, в свою очередь, может увеличить риск развития заболеваний полости рта, таких как кариес и болезни дёсен.
- Риск рака. Некоторые исследования указывают на наличие в электронных сигаретах канцерогенных веществ, которые могут увеличивать риск развития рака, подчеркнула Сумцова.
Как себе помочь
- Правильный уход за полостью рта. Чистите зубы минимум два раза в день, в идеале чистить их после каждого приёма пищи. Если вдруг нет такой возможности, то хотя бы полощите рот. Также нужно использовать зубную нить и ополаскиватель, посоветовала собеседница «Секрета».
- Использование зубной пасты для чувствительных зубов. Это поможет снизить дискомфорт и укрепить эмаль.
- Применение средств для укрепления дёсен — специальных гелей и ополаскивателей.
- Диета, богатая кальцием и фосфором. Эти минералы важны для поддержания здоровья зубов и костной ткани.
- Достаточное потребление жидкости. Пейте не менее 1,5 л воды в день, чтобы компенсировать сухость во рту и поддержать нормальное слюноотделение.
- Отказ от других вредных привычек. Спиртные напитки и сладости также могут негативно сказаться на состоянии полости рта.
- Регулярные физические упражнения. Физическая активность способствует улучшению кровообращения, в том числе в тканях полости рта.
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