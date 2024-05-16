Электронные сигареты продвигали как безопасную альтернативу курению. Но на самом деле они вовсе не безвредны для организма. И в том числе они влияют на здоровье полости рта. Врач рассказала «Секрету фирмы», какие проблемы с зубами и дёснами ждут вейперов и как минимизировать губительные последствия.

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Правда ли, что от вейпов портятся зубы? Да.

Как электронные сигареты влияют на зубы

Портят эмаль

Пар от электронных сигарет содержит разные химические вещества, включая никотин, пропиленгликоль и ароматизаторы.

Никотин сужает кровеносные сосуды, уменьшая слюноотделение. Всё это ведёт к тому, что появляется сухость во рту и, как следствие, кариес. Кроме того, пропиленгликоль превращается в уксусную кислоту в ротовой полости, а это уже ведёт к деминерализации эмали, - Татьяна Сумцова, врач-стоматолог, Татьяна Сумцова, врач-стоматолог.

Повышают чувствительность зубов

Под воздействием пара слюноотделение снижается, а состав слюны меняется. Из-за этого может повыситься чувствительность зубов.

Сухость рта усиливает трение между зубами, что может вызывать их повышенную чувствительность и ускорять их износ.

Чем ещё опасны вейпы для зубов

Воспалительные процессы. Вдыхаемые химические соединения могут вызывать воспаление дёсен, что ведёт к развитию гингивита и пародонтита.

Оральный кандидоз (молочница). Сухость во рту создаёт благоприятные условия для размножения грибковых инфекций.

Пигментация. Некоторые ароматизаторы в жидкостях для вейпов могут оставлять пятна на зубах.

Баланс микрофлоры. Изменения в составе слюны могут нарушать баланс микрофлоры во рту, что, в свою очередь, может увеличить риск развития заболеваний полости рта, таких как кариес и болезни дёсен.

Риск рака. Некоторые исследования указывают на наличие в электронных сигаретах канцерогенных веществ, которые могут увеличивать риск развития рака, подчеркнула Сумцова.

Как себе помочь