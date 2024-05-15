Женщины болеют чаще мужчин, но живут дольше

Женщины живут дольше мужчин, однако у них чаще встречаются хронические заболевания. Мужчины же чаще всего сталкиваются с патологиями, которые приводят к преждевременной смерти, пишет издание argumenti.ru.

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Исследователи проанализировали 20 главных причин, вызывающих различные нарушения в здоровье и выявили, с какими проблемами мужчины и женщины сталкиваются чаще всего. Как оказалось, у женщин гораздо чаще, чем у мужчин, встречаются заболевания опорно-двигательного аппарата. Кроме того, они подвержены психическим расстройствам и нередко страдают от головных болей.

Мужчины же чаще имеют проблемы с сердечно-сосудистой системой. Также среди них распространены респираторные заболевания и различные травмы.

При этом, отмечают ученые, с возрастом гендерные различия в состоянии здоровья только увеличиваются. Так как женщины живут дольше мужчин, исследователи сделали вывод, что в количественном плане и болезней у них больше. Они сильнее подвержены риску хронических заболеваний и инвалидности, пишет журнал Lancet Public Health.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что мужчины в России живут в среднем на десять лет меньше, чем женщины. По мнению Мурашко, так происходит потому, что мужчины не заботятся о своем здоровье.