Специалист рассказал о причинах утренней тошноты

Григорий Гарушьян, врач-гастроэнтеролог клинико-диагностического центра «Мединцентр», кандидат медицинских наук, рассказал о причинах утренней тошноты и о том, как с ней бороться.

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По словам эксперта, утренняя тошнота — это не всегда признак беременности. Она может быть вызвана различными факторами, такими как функциональные расстройства пищеварительной системы, гормональные изменения, тревога и стресс.

Одним из распространённых источников утренней тошноты является беременность. В этот период происходят значительные изменения в гормональном фоне женщины, которые могут вызывать тошноту и рвоту.

Он добавил в разговоре с «АиФ», что современные исследования показывают, что тревога и стресс также могут значительно повышать риск возникновения утренней тошноты. Расстройства пищеварения, такие как гастрит, язвенная болезнь и рефлюкс, также могут усугублять симптомы в утренние часы.

Если проблема не проходит со временем и сопровождается побочными эффектами, такими как рвота, лихорадка, головная боль, желтуха, пациенту следует обратиться за квалифицированной медицинской помощью, заявил врач.

Как отметил гастроэнтеролог, лечение функциональной тошноты — это мультидисциплинарная проблема, которая требует участия не только гастроэнтеролога, но и психотерапевта или психиатра. В зависимости от сопутствующих симптомов и предварительного диагноза врач может рекомендовать сдать анализы крови, мочи, сделать УЗИ брюшной полости и гастроскопию.

Важно помнить, что самолечение может быть неэффективным и даже ухудшить состояние. Поэтому при возникновении утренней тошноты лучше обратиться к специалисту, который поможет определить причину проблемы и назначить эффективное лечение, заключил Гарушьян.

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