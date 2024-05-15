Чем можно заразиться от белок и голубей

Врач Иванов: подкармливать голубей опасно из-за риска орнитоза. Это инфекция, которая передаётся людям от больных птиц. У заражённого человека симптомы болезни очень похожи на те, которые бывают при обычной ОРВИ. Но вялость и слабость у переболевшего может не проходить месяцами. От каких ещё животных можно заразиться в парках — рассказал врач-дерматовенеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов.

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Белки и бурундуки

За этими милыми и забавными зверьками лучше просто наблюдать. Нельзя кормить их с рук или пытаться погладить, так как животные могут укусить. А челюсти у них мощные, поэтому раны будут глубокими и болезненными.

Белки — переносчики серьёзных заболеваний: бешенства, туляремии и лептоспироза.

«Эти заболевания передаются не только через укус. Риск заразиться есть, даже если зверёк вас поцарапал или на ваши руки попала его слюна», — объяснил «Известиям» Иванов.

Голуби и утки

Если вы решили покормить голубя или утку, то не стоит делать это с рук. Так можно заразиться орнитозом. Симптомы болезни похожи на ОРВИ, но быстро не проходят: температура приходит в норму только на 7–10-й день, а слабость проходит лишь спустя 1–2 месяца.

Также от птиц можно подхватить сальмонеллёз. У больного человека бывает диарея, лихорадка, боли в животе.

Врач также напомнил, что птицы могут передать человеку блох и клещей.

Ранее в Австралии двухлетняя девочка заразилась от голубя и умерла. Чем она заболела — можно узнать здесь.