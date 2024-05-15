Россиянам перечислили скрытые признаки острого аппендицита

Одним из скрытых признаков аппендицита является боль в поясничной области справа, рассказал «Газете.Ru» врач-хирург, флеболог Александр Руднев. По его словам, также об остром воспалении может говорить повышение температуры и тошнота.

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Менее очевидными для пациента симптомами могут быть боли в поясничной области справа, боли, отдающие в бедро или в прямую кишку, а также в правом подреберье и даже в левых отделах живота. Кроме того, неочевидными могут показаться тошнота и рвота, в редких случаях — диарея, повышение температуры тела, — объяснил медик.

Врач отметил, что также из-за аппендицита возможно учащение мочеиспускания и боль над лобком. Из-за того, что воспаленный червеобразный отросток слепой кишки может находиться в полости малого таза, острый аппендицит легко спутать с признаками цистита.

Острый аппендицит без надобного лечения быстро переходит в перитонит или абсцесс брюшной полости, добавил хирург. При появлении симптомов необходимо срочно обратиться за помощью, поскольку такое воспаление разрушает стенки червеобразного отростка и приводит к развитию осложнений, подытожил Руднев.

Ранее доктор биологических наук Татьяна Терехина заявила, что убеждение, что аппендицит может возникнуть из-за глотания фруктовых косточек, является не более чем мифом, а связь между воспалением аппендикса и употреблением семян не доказана. Эксперт утонила, что злоупотреблять глотанием косточек все же не стоит: это может негативно отразиться на пищеварении.