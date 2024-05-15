Министр здравоохранения России рассказал о болезнях обмена веществ

Около 30% факторов развития неинфекционных заболеваний относятся к нарушениям обмена веществ в организме. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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"До 30% в целом факторов, способствующих развитию неинфекционных заболеваний, снижению репродуктивной функции и так далее, лежит именно в поле вопросов болезней обмена веществ", - сказал Мурашко на всероссийском форуме "Здоровье нации - основа процветания России"

Мурашко отметил, что одна из таких болезней - ожирение, которое приводит к развитию ишемической болезни сердца и сахарного диабета второго типа. По его мнению, в России к нему относятся недостаточно внимательно, поэтому требуется активное лечение и приоритетное отношение со стороны первичного звена и каждого врача, наблюдающего пациентов на длительном этапе или курирующего в стационаре.