Врачи рассказали, существует ли на самом деле «метеозависимость»

Об этом рассказали специалисты Химкинской областной больницы в беседе с «Радио 1», говоря о существовании явления, известного как «метеозависимость».

Официально такого диагноза, как метеочувствительность, не существует, пояснили эксперты, указывая на недостаток доказательной медицины в этой области. Тем не менее, люди, реагирующие на изменения погоды, действительно существуют, среди них наиболее чувствительны к метеоусловиям женщины, пожилые люди и те, кто страдает от хронических заболеваний и усталости.

Метеочувствительные люди могут испытывать различные симптомы, включая боли в суставах и мышцах, головные боли, головокружение и тошноту. Чтобы справиться с этими симптомами в периоды погодных колебаний, врачи рекомендуют отказаться от вредных привычек, таких как курение и употребление алкоголя, придерживаться здорового рациона, включающего овощи, фрукты и зелень, а также следить за режимом сна и умеренно заниматься физической активностью.

Однако важно помнить, что все вышеперечисленные симптомы не всегда можно приписывать исключительно погодным условиям. Они также могут быть связаны с другими причинами, такими как дефицит витаминов, болезни крови или начало хронических заболеваний и инфекций.

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