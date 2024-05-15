Мужчин предупредили о неожиданном последствии избытка тестостерона

Эндокринолог Макс Ньюдорп уверен, что гормоны влияют на то, как люди выглядят, принимают решения и строят отношения друг с другом. К примеру, мужчины с избытком тестостерона становятся более женственными. Неочевидное влияние гормонов на повседневную жизнь он раскрыл Daily Mail.

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Врач отметил, что на поведение заметно влияет гормон тестостерон. Он заявил, что зрелые мужчины лучше справляются с должностными обязанностями, так как из-за снижения этого гормона меньше переживают об иерархии и становятся более серьезными.

Ньюдорп добавил, что избыток тестостерона, возникающий, например, при приеме стероидов, делает мужчин более женственными.

«Это потому, что организм пытается преобразовать все излишки мужского гормона в женские, а именно в эстрогены. Это может привести к бесплодию и развитию молочных желез у мужчин», — предупредил о неожиданном последствии специалист.

Внешность женщины тоже зависит от половых гормонов, отметил Ньюдорп. По его словам, с возрастом в организме женщин становится больше тестостерона, из-за этого форма лица становится более квадратной и широкой, а голос — глубоким и низким.

Ньюдорп привел в пример свою пациентку, у которой была сверхактивная щитовидная железа. По словам эндокринолога, она испытывала сильное и плохо контролируемое влечение к противоположенному полу, но это прекратилось сразу после операции на щитовидной железе.

Помимо этого, гормоны регулируют пищевые привычки, убежден врач. Он заявил, что уровень грелина, так называемого гормона глода, выше у полных людей и едят они больше. Правда, Ньюдорп уточнил: неясно, является ли это причиной или следствием ожирения.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что курение вейпов влияет на уровень гормона АМГ. По ее словам, это может повлиять на способность к зачатию.