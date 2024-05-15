Невролог объяснила, почему нельзя игнорировать головную боль у детей

По словам врача-невролога Екатерины Демьяновской, жалобы ребенка на головную боль нельзя игнорировать. Врач рассказала, что это может быть симптомом опасного для жизни состояния – инсульта.

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Демьяновская уточнила, что о том, что у ребенка может быть инсульт, свидетельствуют сонливость, рвота, эпилепсия и головная боль.

«Кроме того, к инсульту может привести разрыв артериовенозных мальформаций (АВМ). Он сопровождается кровотечением и комой, вплоть до летального исхода», - уточнила врач в разговоре «Лайф».

При этом, если у взрослых чаще случается ишемический инсульт, который стал следствием закупорки сосудов и недостатка кровоснабжения мозга, дети чаще сталкиваются геморрагическим инсультом.

Он происходит вследствие кровоизлияния в мозг и гибели его тканей.

Ранее педиатр рассказала, чтобы поддержать иммунитет ребенка, важно следовать определенным правилам, включая правильное питание, полноценный сон, спорт, управление стрессом, тщательное мытье рук и закаливание. А избежать гиповитаминоза поможет разнообразный рацион.