Роспотребнадзор ответил на сообщения о новых штаммах коронавируса

Новая группа штаммов коронавируса FLiRT в России не обнаружена, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Отмечается, что в стране доминирующим вариантом инфекции является JN.1, на долю которого приходится порядка 88% случаев, добавили в ведомстве.

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В настоящее время на территории РФ не обнаружено ни одной последовательности вариантов FLiRT, в том числе KP.2, — говорится в сообщении.

Вместе с тем Роспотребнадзор пояснил, что варианты FLiRT являются «дальними родственниками» доминирующего в России варианта JN.1. Все они принадлежат к семейству «омикрон», подчеркнули там.

Ранее врач-инфекционист Николай Малышев предупреждал, что коронавирус продолжает эволюционировать, поражая нервную, костно-мышечную и сердечную системы. При этом, по его словам, в будущем COVID-19 станет таким же, как обычные респираторные заболевания.

До этого Роспотребнадзор оценил уровень готовности России к появлению новых вирусов и инфекций как достаточно высокий. В ведомстве отметили, что на территории страны действует ряд систем для борьбы с заболеваниями. В то же время специалисты объяснили регулярное появление в информационном поле заявлений на тему «болезни X» тем, что это выгодно для крупных фармкомпаний.