Эксперт предупредила, что Землю ждет новая волна магнитных бурь

В ночь на 11 мая Земля оказалась под воздействием мощнейшей геомагнитной бури. По словам генерального директора Иркутского планетария, председателя ИРАО Павла Никифорова, это была самая мощная буря в этом солнечном цикле. Всего по Земле ударили три выброса солнечной массы.

© runews24.ru

Не успели жители планеты отойти от предыдущей геомагнитной бури, как им стоит начинать готовиться к следующей. Об этом в разговоре с KP.RU предупредила научный сотрудник Лаборатории экспериментальных методов исследования вариаций космических лучей, кандидат медицинских наук Наталия Шлык.

«Еще не всё долетело. Не стоит забывать о правиле «27 дней», - отметила она.

Поэтому Шлык уверена, что через 27 дней от 9 мая магнитная буря повторится. Какой она будет мощности, предсказать эксперт не берется.

Кроме того, по словам кандидат технических наук, специалиста по ионосфере Владимира Полякова, сильнейшие магнитные бури, с которыми планета столкнулась в мае, вызовут аномальные изменения в погоде. В частности, он уверен, что жителей Земли ждут «страшные волны жары».