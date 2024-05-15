С начала года в Подмосковье родились почти 140 здоровых детей от родителей с ВИЧ

Порядка 140 здоровых детей родились в Московской области от ВИЧ-инфицированных матерей с начала года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

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"Сегодня можно с уверенностью сказать, что ВИЧ - это не приговор. Женщина, которая своевременно встает на учет в женской консультации и проходит лечение в нашем центре, может родить абсолютно здорового ребенка. В случае выполнения всех рекомендаций специалистов и приема терапии, риск передачи вируса от матери к ребенку составляет менее 1%", - сказал главврач центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин, слова которого приводит пресс-служба.

Специалист отметил, что при планировании беременности будущим родителям важно заранее пройти обследование на ВИЧ. Для профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку самым важным является первый этап - прием антиретровирусной терапии во время беременности. Совместно со службой акушерства и гинекологии в регионе успешно реализуются программы перинатальной профилактики.

"На всех этапах беременности и после родов женщину обязательно наблюдают специалисты центра. Ребенок находится под наблюдением врачей до 1,5 лет - до снятия диагноза. При наличии у ребенка ВИЧ-инфекции установление диагноза и начало лечения происходит в первые две недели. Все лечение проводится бесплатно. По вопросу обследования на ВИЧ можно обратиться в поликлинику по месту жительства, в кабинеты анонимного тестирования и консультирования или в центр СПИД", - добавили в министерстве.

Подробную информацию о правилах постановки на учет в Московский областной центр СПИД, о рекомендациях беременным и молодым родителям, а также о местах обследования можно узнать на официальном сайте центра hivmo.ru.