Эксперт назвал самый опасный витамин для беременных

Передозировки витамина D повышают риск возникновения уродств плода у беременных, рассказала NEWS.ru заведующая отделением восстановительного лечения Видновской КБ Светлана Малиновская. Собеседница добавила, что чрезмерное поступление данного вещества чревато болезнями костей у новорожденных.

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"Опасны последствия передозировки витамина D у беременных женщин и кормящих матерей. Они вызывают уродства плода, болезни костей у новорожденных. Так как витамин накапливается в жировой ткани, то его высвобождение в кровоток происходит медленно. В результате чего эффект токсичности может сохраняться в течение нескольких месяцев", — отметила Малиновская.

Физиотерапевт подчеркнула, что избыток витамина D провоцирует усиление усвоения кальция, что приводит к гиперкальциемии. Она подчеркнула, что это, в свою очередь, вызывает расстройство пищеварения, головокружение, слабость и спутанность сознания.

Ранее ведущий научный сотрудник лаборатории системной красной волчанки ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой кандидат медицинских наук Елена Асеева напомнила, что пациентам с волчанкой стоит осторожно относиться к солнцу. Люди с таким заболеванием сильнее подвержены поражениям внутренних органов от УФ-лучей. Им стоит лучше защищать свое тело от солнца.