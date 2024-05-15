Гинеколог рассказала о неприятной побочке оральных контрацептивов

Гинеколог Шишкина: приём противозачаточных может вызвать кровотечения. Это бывает при приёме комбинированных оральных контрацептивов (КОК). Кровотечения связаны с изменением уровня гормонов в организме. Но сильно пугаться не стоит: кровотечения могут быть в первые три месяца, и они не очень обильные. Гинеколог DocMed Дарья Шишкина рассказала подробнее о последствиях приёма КОК.

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Зачем постоянно принимать КОК

Комбинированные гормональные контрацептивы можно принимать по двум схемам — обычной и пролонгированной.

В первом случае КОК принимают в течение трёх недель, после чего делают перерыв на неделю на менструацию, и всё повторяется.

В пролонгированном режиме приём таблеток идёт без перерыва до 120 дней, то есть в год у женщины будет всего три менструации.

«Можно попробовать принимать таблетки вообще без перерыва на менструацию, но при этом выше шансы, что начнутся "прорывные" мажущие кровянистые выделения», — отметила Шишкина.

Зачем это нужно?. Длительный приём КОК нужен, чтобы облегчить нагрузку на репродуктивную систему. У современной женщины из-за редких родов за жизнь бывает более 400 овуляций — из-за такой нагрузки яичники совсем не «отдыхают» и пашут на полную мощь, отметила врач.

Для сравнения: до появления контрацепции у женщины было около 150 овуляций за всё время.

Также длительный приём КОК рекомендуется при эндометриозе, потому что препараты уменьшают хроническую боль. Но при этом заболевании лучше принимать более эффективные средства, добавила Шишкина.

Побочка при длительном приёме

Если женщина долго принимает КОК, у неё могут начаться «прорывные» кровотечения.

«Они обычно не очень обильные и присутствуют только в первые три месяца, поэтому для большинства женщин не будут причиной отказа от такого режима приёма КОК», — считает врач.

Пролонгированный режим не подойдёт и тем, кому психологически комфортно, когда месячные наступают каждый месяц.

Противозачаточные лучше принимать после консультации с врачом. Ранее «Секрет» рассказывал, как у женщины едва не отмер кишечник из-за, казалось бы, безобидных оральных контрацептивов.