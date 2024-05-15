Продукты, которые надо исключить при боли в горле

Лор Зиркуева: при боли в горле не стоит есть жирную и острую пищу. Она слишком сильно раздражает заднюю стенку глотки. Это может усилить воспаление и боль. Также при першении в горле не стоит употреблять определённые напитки, в том числе горячий чай (даже с мёдом). Он тоже обожжёт слизистую, и станет только хуже. Подробнее о запретных продуктах для тех, кто простудился, рассказала врач-оториноларинголог «СМ-Клиники» Асият Зиркуева.

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Что нельзя есть и пить при боли в горле

Если заболело горло, придётся на время отказаться от жирной, острой, солёной, кислой, слишком холодной или горячей еды. Нужно беречь слизистую оболочку глотки. Именно она защищает организм от инфекций, аллергенов, раздражителей и различных токсинов.

Как рассказала врач «Газете.Ru», слизистой могут навредить и определённые напитки:

газировка;

кислые соки;

спиртное;

горячее.

Что ещё нельзя делать

Курильщикам при боли в горле Зиркуева посоветовала отказаться от сигарет, чтобы не травмировать горло и избежать воспалений.

Также нельзя принимать антибиотики, использовать спиртосодержащие спреи и ингаляторы без рекомендации врача.

Что делать, если заболело горло

При первых признаках боли в горле рекомендуется начинать лечение с полосканий (например, фурацилином). Ещё можно рассасывать пастилки для смягчения боли.

Также пейте побольше тёплой воды для увлажнения слизистой и быстрого восстановления, посоветовала врач. Если болит горло, увлажняйте воздух и не забывайте проветривать помещения, в которых находитесь. Ведь сухой воздух пересушивает горло.

Некоторые люди при болях в горле прибегают к полосканию содой. К чему это может привести — узнайте здесь.