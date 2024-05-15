Врач заявила о невозможности выявить остеопороз на ранней стадии

По словам врача Александра Мясникова, выявить остеопороз на ранней стадии невозможно. Он напомнил, что эта болезнь приводит к тому, что кости становятся хрупкими и ломкими. Чаще всего патологию диагностируют у пожилых женщин, когда болезнь приводит к необратимым последствиям.

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Более того, по ловам Мясникова, в группу риска по развитию болезни входит любая женщина в менопаузе.

«Мы должны делать женщинам старше 60 лет исследование на наличие остеопороза. Просто всем поголовно», —заявил врач в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

Напомним, по словам врача Александра Мясникова, рентген-излучение может вызвать рак щитовидной железы. Также врач заявил, что мнение, якобы человек постоянно испытывает дефицит магния – миф.

Помимо прочего доктор подчеркнул, если люди не будут менять свои пищевые привычки, будут сидеть ровно, отращивая себе живот, медицина не сможет ничего сделать.