Девушка навсегда лишилась возможности заниматься сексом из-за редкой болезни

22-летняя девушка по имени Элли Уотерс два года назад навсегда лишилась возможности заниматься сексом из-за редкой болезни, которая появилась после перенесенного в подростковом возрасте рака. Историю девушки опубликовало издание Metro.

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По словам Уотерс, когда ей было 14 лет, у нее обнаружили альвеолярную рабдомиосаркому — вид рака мягких тканей. Сначала опухоль появилась на ягодице, а потом распространилась на половые органы. Благодаря лечению девушка выздоровела, но болезнь оставила следы: вульва и влагалище после лучевой терапии покрылись рубцами, а из-за поражения яичников начался климакс.

«Поскольку мне было всего 14 лет, врачи вряд ли думали о моем сексуальном благополучии. Конечно, я была благодарна, что мне дали шанс жить, но мне хотелось хорошей, нормальной жизни, включающей секс», - Элли Уотерс

Став старше, Уотерс самостоятельно взялась за решение проблемы: изучила вопрос в интернете и заказала набор расширителей для влагалища. За полгода ежедневных болезненных занятий девушке удалось добраться до самого большого размера в наборе. Тогда она решила пойти дальше и занялась любовью со своим парнем. Уотерс утверждает, что для нее это не было чем-то романтичным, зато ей было комфортно, весело и приятно.

«К сожалению, на этом хорошие новости заканчиваются: всего через шесть месяцев после начала половой жизни я начала испытывать боль, после секса появлялся отек половых губ и вульвы», - Элли Уотерс

Врачи, к которым обращалась девушка, не могли объяснить причину симптомов, которые становились с каждым днем хуже: на вульве появились наполненные жидкостью и гноем волдыри. После посещения нескольких специалистов Уотерс все-таки поставили диагноз — вульвальная лимфангиэктазия, возникшее в результате лучевой терапии.

Девушка отметила, что сначала верила в успешное лечение, которое поможет ей вновь заниматься сексом, но за два года этого не случилось. Из-за постоянных рецидивов на ее интимных частях тела появились новые рубцы, которые делают любое прикосновение крайне болезненным. Уолтес вспоминает, что очень тяжело привыкала к мысли, что не может заниматься сексом: бросила парня и целыми днями горевала. Но постепенно смирилась с этим.

«Мне всегда будет не хватать секса, и я мечтаю заняться им вновь, но сейчас я сосредоточена на том, чтобы полноценно жить без него», — заключила девушка.

Ранее пользователи форума Reddit, которые по разным причинам не занимаются сексом, рассказали, что чувствуют, думая о чужой интимной жизни. Многие признались, что больше всего им не хватает объятий и эмоциональной связи с другим человеком.