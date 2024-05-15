Врач Малышева назвала обезболивающее, которое менее всего вредит желудку
Врач и телеведущая Елена Малышева назвала обезболивающее, которое менее всего вредит желудку. По словам специалиста, большая часть таких препаратов приводит к тому, что ферменты, вырабатывающие слизь, которая защищает слизистую желудка от соляной кислоты, работают менее эффективно.
Поэтому желудочные стенки становятся уязвимее.
«Соляная кислота при приеме обезболивающих приводит к язвам, кровотечениям и прободениям», - предостерег соведущий Герман Гандельман.
Однако препараты на основе действующего вещества целекоксиб наносят желудку меньший вред. По данным исследований, при его приеме осложнений в ЖКТ в три раза меньше.
Несмотря на это, Малышева настояла, что при обезболивающих препаратов параллельно все равно надо принимать ингибиторы протонной помпы, более известные, как -празолы. Это сведет к нулю риск для желудка от приема обезболивающих.
Ранее Малышева вызвала бригаду скорой помощи для одной из зрительниц программы. Телеврач объяснила, что у гостьи случился гипертонический криз, опасное состояние, которое может спровоцировать инсульт.
Также Елена Малышева назвала цифры давления, которые считаются нормой.