Врач и телеведущая Елена Малышева назвала обезболивающее, которое менее всего вредит желудку. По словам специалиста, большая часть таких препаратов приводит к тому, что ферменты, вырабатывающие слизь, которая защищает слизистую желудка от соляной кислоты, работают менее эффективно.

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Поэтому желудочные стенки становятся уязвимее.

«Соляная кислота при приеме обезболивающих приводит к язвам, кровотечениям и прободениям», - предостерег соведущий Герман Гандельман.

Однако препараты на основе действующего вещества целекоксиб наносят желудку меньший вред. По данным исследований, при его приеме осложнений в ЖКТ в три раза меньше.

Несмотря на это, Малышева настояла, что при обезболивающих препаратов параллельно все равно надо принимать ингибиторы протонной помпы, более известные, как -празолы. Это сведет к нулю риск для желудка от приема обезболивающих.

Ранее Малышева вызвала бригаду скорой помощи для одной из зрительниц программы. Телеврач объяснила, что у гостьи случился гипертонический криз, опасное состояние, которое может спровоцировать инсульт.

Также Елена Малышева назвала цифры давления, которые считаются нормой.