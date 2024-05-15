Ростовские врачи диагностировали у пациентки с жалобами на усталость смертельную болезнь

В Ростове врачи выявили у пациентки, которая пожаловалась на постоянную усталость, тромбофилию. Сообщается, что пациентка пришла к терапевту-гемостазиологу из Областного клинико-диагностического центра по направлению гинеколога. Врач хотела оценить риски тромбообразования перед началом гормональной терапии в период менопаузы.

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Пациентка никаких жалоб кроме постоянного чувства усталости не имела.

Однако анализы показали, что у женщины тромбинемия сложного генеза. Болезнь приводит к тому, что организм становится склонен к образованию тромбов. Такое состояние грозит развитием серьезных сосудистых нарушений, включая тромбоз глубоких вен и инфаркт.

Кроме медикаментозного лечения женщине рекомендовали отказаться от курения, встать на учет к терапевту, контролировать давление, ограничивать употребление соли и соблюдать диету с низким содержанием холестерина.

Ранее в Подмосковье спасли мужчину, у которого из носа текла спинномозговая жидкость, а в Кемерове женщина второй раз подарила сыну жизнь, пожертвовав орган.