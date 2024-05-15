Врач объяснил, могут ли «уколы молодости» вызвать рак

Аллергические реакции на «уколы молодости» могут спровоцировать онкологию. Об этом рассказал врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин.

«Прямого канцерогенного воздействия ботокс не оказывает, по сути этот препарат просто обездвиживает мышцу. Однако ботокс может спровоцировать рак в том случае, если возникает воспалительная реакция аллергического плана», – отметил Черемушкин.

По его словам, такие случаи достаточно редкие. К тому же нет авторитетных исследований, которые бы подтверждали, что ботокс влияет на развитие рака, пишет издание News.ru.

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