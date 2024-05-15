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Врач Черемушкин объяснил, могут ли «уколы молодости» вызвать рак

Аллергические реакции на «уколы молодости» могут спровоцировать онкологию. Об этом рассказал врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин.

Врач объяснил, могут ли «уколы молодости» вызвать рак
© depositphotos.com
«Прямого канцерогенного воздействия ботокс не оказывает, по сути этот препарат просто обездвиживает мышцу. Однако ботокс может спровоцировать рак в том случае, если возникает воспалительная реакция аллергического плана», – отметил Черемушкин.

По его словам, такие случаи достаточно редкие. К тому же нет авторитетных исследований, которые бы подтверждали, что ботокс влияет на развитие рака, пишет издание News.ru.

Напомним, врач Мясников рассказал, какие препараты обязательно должны быть в аптечке.

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