Минздрав прокомментировал список "запрещенных для водителей" лекарств
Распространяемый в социальных сетях список лекарственных препаратов, после применения которых якобы запрещено управлять автомобилем, "не устанавливает запрета или санкции за его нарушение". Об этом сообщил Минздрав России.
"Представленный список лекарственных препаратов не устанавливает какого-либо запрета или санкции за его нарушение", - говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.
Перечень, особо подчеркнули в Минздраве, носит информационный характер и не является проектом нормативного акта.
При этом в ведомстве подчеркнули, что ряд лекарственных препаратов действительно могут оказывать негативное влияние на способность управлять автомобилем. В частности, некоторые лекарства могут приводить к снижению реакции или вызывать сонливость.
Минздрав призвал изучать инструкцию лекарственного препарата перед его применением.