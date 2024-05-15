Минздрав прокомментировал список «запрещенных для водителей» лекарств

Распространяемый в социальных сетях список лекарственных препаратов, после применения которых якобы запрещено управлять автомобилем, "не устанавливает запрета или санкции за его нарушение". Об этом сообщил Минздрав России.

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"Представленный список лекарственных препаратов не устанавливает какого-либо запрета или санкции за его нарушение", - говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.

Перечень, особо подчеркнули в Минздраве, носит информационный характер и не является проектом нормативного акта.

При этом в ведомстве подчеркнули, что ряд лекарственных препаратов действительно могут оказывать негативное влияние на способность управлять автомобилем. В частности, некоторые лекарства могут приводить к снижению реакции или вызывать сонливость.

Минздрав призвал изучать инструкцию лекарственного препарата перед его применением.