Эксперты раскрыли малоизвестную причину выпадения волос, которую можно заметить весной

С приходом тепла некоторые люди могут заметить выпадение волос. По словам специалиста в области трансплантации волос Абдулазиза Балви, этот признак может указывать на сенную лихорадку.

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Сенная лихорадка — это аллергия, которая обычно возникает в период с конца марта по сентябрь. Это происходит, когда иммунная система слишком остро реагирует на пыльцу, споры плесени и другие подобные аллергены, принимая их за вредные вещества.

В такой момент иммунная система высвобождает гистамин, который действует как часть защиты нашего организма, избавляясь от пыльцы любым возможным способом, заставляя вас кашлять, чихать или плакать.

Это вызывает воспаление в носовых ходах и пазухах, что может привести к выпадению волос. Здоровая иммунная система защищает тело от дальнейшего повреждения. Однако сенная лихорадка ослабляет её, что негативно сказывается на волосяных фолликулах.