Россиянин бегал по 10 км в день для похудения и чуть не умер от тромбоза

Спорт, конечно, полезен для здоровья, и заниматься физической активностью врачи советуют почти всем без исключений. Но даже в этом деле важен разумный подход и мера. Одно дело ежедневная зарядка, другое — регулярные многокилометровые кроссы.

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Нагрузка на организм получается совершенно разной, и не всем она подходит. Житель Кемерово, например, добегался до тромбоза.

Что случилось

Проблема была не в самих кроссах по 10 км в день, а в слишком резком сбросе веса — мужчина похудел со 112 до 86 кг. Плюс во время бега и после него он пил недостаточное количество воды.

В результате у него сначала появилась одышка во время занятий спортом, а потом дышать стало сложно и при подъёме по лестнице. Но к врачам с этими проблемами 33-летний сибиряк не пошёл.

Что было дальше

В больницу мужчина попал из-за резкого ухудшения состояния. После авиаперелёта в 2021 году он не смог идти из-за отёка левой ноги и одышки. Медики диагностировали у него тромбоэмболию лёгочной артерии и провели процедуру растворения тромбов. Но одышка никуда не ушла, а только нарастала.

В 2023 году пациенту поставили диагноз «хроническая тромбоэмболическая лёгочная гипертензия». Это позднее осложнение закупорки лёгочной артерии — сужение её просвета. Также у пациента выявили тяжёлую сердечную недостаточность.

В отдельных случаях такое состояние может привести к смерти в течение нескольких минут или часов.

Как спасли россиянина

В итоге мужчине удалили тромбы и восстановили кровоток по лёгочной артерии. Операция длилась 8 часов.

Теперь для поддержания достигнутого результата россиянину придётся всю оставшуюся жизнь принимать лекарства, которые препятствуют тромбообразованию.

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