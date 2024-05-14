Внутри россиянки случайно обнаружили 200 камней

Операция потребовалась 40-летней жительнице Коломны. Причём женщина до последнего не догадывалась, что внутри неё находится такой «груз». В больницу она пришла вообще с другими жалобами. Её отправили на УЗИ, где и выяснилось, что её желчный буквально забит конкрементами.

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Что сделали врачи

Врачи решили удалить женщине весь желчный пузырь, чтобы избежать возможных осложнений. Операция заняла всего 40 минут.

Желчнокаменная болезнь довольно распространена. Например, ранее в Томске врачи прооперировали мужчину с 15 камнями в желчном.

Однако случай с жительницей Коломны — большая редкость, потому что пациентка достаточно молодая, а у неё уже было столько камней, отметили в подмосковном Минздраве.

Откуда в желчном берутся камни

На образование камней в желчном пузыре влияют разные факторы, рассказала врач-терапевт, нутрициолог Елена Мановска. Например, генетика, низкая физическая активность, избыточный вес, приём некоторых лекарств, генетика и даже пол (у женщин это заболевание встречается чаще).

Часто проблема связана с регулярным неправильным питанием. Вот какие ошибки рациона её провоцируют: