Внутри россиянки случайно обнаружили 200 камней
Операция потребовалась 40-летней жительнице Коломны. Причём женщина до последнего не догадывалась, что внутри неё находится такой «груз». В больницу она пришла вообще с другими жалобами. Её отправили на УЗИ, где и выяснилось, что её желчный буквально забит конкрементами.
Что сделали врачи
Врачи решили удалить женщине весь желчный пузырь, чтобы избежать возможных осложнений. Операция заняла всего 40 минут.
Желчнокаменная болезнь довольно распространена. Например, ранее в Томске врачи прооперировали мужчину с 15 камнями в желчном.
Однако случай с жительницей Коломны — большая редкость, потому что пациентка достаточно молодая, а у неё уже было столько камней, отметили в подмосковном Минздраве.
Откуда в желчном берутся камни
На образование камней в желчном пузыре влияют разные факторы, рассказала врач-терапевт, нутрициолог Елена Мановска. Например, генетика, низкая физическая активность, избыточный вес, приём некоторых лекарств, генетика и даже пол (у женщин это заболевание встречается чаще).
Часто проблема связана с регулярным неправильным питанием. Вот какие ошибки рациона её провоцируют:
- избыток холестерина;
- слишком холодная еда;
- калорийная пища;
- недостаток клетчатки;
- слишком жирная пища;
- частые перекусы;
- алкоголь.