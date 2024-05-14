Нижегородский педиатр назвала  детские инфекции

Врач-инфекционист, педиатр, к.м.н. Екатерина Кулова рассказала о заболеваемости детей в майские праздники в Нижегородской области. Информацию опубликовал сотрудник пресс-службы ННГУ Алексей Никонов в своем Telegram-канале.

Екатерина Кулова отметила, что из-за теплого апреля и сильного похолодания в мае заболеваемость в регионе выросла. Как правило, юные нижегородцы подхватывали ОРВИ, аденовирусную и энтеровирусную инфекции. Также, по ее информации, вне зависимости от времени года у детей часто выявляют коклюш, микоплазменную инфекцию и сальмонеллез.

Начавшийся еще в марте сезон клещей будет длиться до осени, но пока серьезных последствий присасывания этих членистоногих у детей в Нижегородской области не зафиксировано.

Кроме того, Кулова напомнила о наступающем сезоне кишечных инфекций. Врач призвала нижегородцев тщательно мыть фрукты и ягоды, пить только кипяченую или бутилированную воду и покупать мясо для шашлыка без маринада. Также она посоветовала не есть в заведениях общепита заправленные салаты и десерты, которые хранятся без холодильника.

Ранее сообщалось, что нижегородский провизор предупредила об опасности самолечения антибиотиками.