Подкаст «10 глупых вопросов»: интервью с пульмонологом

Вряд ли у кого-то остались сомнения в важности пульмонологов после пандемии COVID-19, когда эти специалисты спасли множество жизней. Они сыграли большую роль в борьбе с тяжелым заболеванием, занимаясь лечением и реабилитацией пациентов с пораженными легкими. Для того чтобы узнать больше об этой непростой и интересной профессии, авторы подкаста «10 глупых вопросов» пригласили на интервью кандидата медицинских наук, врача-пульмонолога Андрея Кулешова.

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Популярные вопросы пульмонологу: интервью

Где учиться на пульмонолога?

Для начала надо окончить медицинский институт или университет, получить базовое образование. Это может быть лечебный факультет или педиатрический, после чего желающий стать пульмонологом должен пойти в ординатуру. Это самый прямой путь в профессию, отметил гость шоу. Далее вы будете работать пульмонологом и периодически повышать свою квалификацию.

Сколько может зарабатывать пульмонолог?

Поскольку Кулешов является руководителем частной клиники «Интеграмед», он отметил, что зарплата у специалистов бывает довольно разная. При этом гость подкаста подчеркнул, что еще ни разу не встречал бедных врачей: ориентировочно они получают более ста тысяч рублей. Уровень заработка зависит от квалификации, от того, насколько качественно человек делает свою работу.

Специалист также сказал, что пульмонология — не самый денежный сегмент в медицине. Она очень сложна, но от этого не менее ценна и интересна.

Какой карьерный рост у пульмонолога?

Пульмонолог, в общем, ничем не отличается от других терапевтических специальностей. Вопрос карьерного роста тесно связан с наращиванием клинического опыта, постоянным обучением, получением информации. Можно развиваться в профессии, ведя преподавательскую деятельность, потому что пульмонологи-профессионалы нужны всегда. Также можно совмещать научную деятельность с клинической, углубиться только в клиническую, писать книги, что всегда актуально и полезно, поскольку информация обновляется все время.

Отдельно врач отметил участие в исследованиях: они приносят деньги, славу, опыт и понимание происходящего в современной медицине. Главное же, по мнению специалиста, — ни в коем случае не переставать учиться. Когда подумаешь, что все знаешь, — все, конец карьере, уверен Кулешов.

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Легко ли работать врачом по легким?

Легкие — не легкая работа на самом деле, несмотря на такое приятное название. Все заболевания легких, к сожалению, тяжелые. Слово «пульмонология» было образовано от pulmonis — «легкое» и λόγος — «учение, наука». Собственно говоря, пульмонолог — это врач, который изучает, диагностирует, лечит, реабилитирует бронхолегочную систему, состоящую, как можно понять из названия, из бронхов и легких.

Зачем делать флюорографию, ведь она очень вредная?

Флюорографический метод — самый дешевый и доступный для быстрой диагностики, пояснил медик. Он активно применяется в России в первую очередь для быстрой диагностики туберкулеза. Флюорография позволяет быстро выявить эти изменения в легких.

Это очень удобно и важно, если человек, например, меняет место жительства, чтобы предупредить заражение других людей. Затратность для государства маленькая, можно быстро сделать, отметил плюсы врач.

Пневмонию, еще одно опасное заболевание, тоже можно увидеть при флюорографии. Если в больнице нет компьютерного томографа, но есть аппарат, который может делать только флюорограмму, то при подозрении на пневмонию лучше все же пройти обследование.

Говоря о вопросе вредности процедуры, Кулешов отметил, что это не очень правильный заход в таком случае. Вряд ли кто-то будет делать множество снимков в год ради интереса, чтобы поглядеть на свои внутренности. Однако людям, пытающимся таким образом провериться на рак легких, стоит знать: флюорография не покажет его. Для ранней диагностики этого заболевания годится только компьютерная томография.

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