Эндокринолог объяснил три причины потери чувствительности к инсулину

Возникновению инсулинорезистентности — низкой чувствительности клеток организма к инсулину — способствуют несколько факторов, включая ожирение, заявила эндокринолог Центральной поликлиники ЦКБ «РЖД-Медицина» на Басманной Ирина Романовская. Причины развития этого патологического состояния врач объяснила «Ленте.ру».

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Романовская напомнила россиянам, что инсулин — это гормон, основная функция которого заключается в контроле уровня глюкозы в крови и ее переносе в клетки. Именно глюкоза, которую человек получает с углеводами из пищи, является основным источником энергии для синхронной работы всего организма.

При этом, по словам эндокринолога, потерю чувствительности к инсулину провоцируют три фактора: генетическая предрасположенность, низкая физическая активность и несбалансированность рациона, в котором преобладают чаще всего легкоусвояемые углеводы.

Романовская предупредила, что избыток рафинированных углеводов в пище приводит к усилению выработки гормона инсулина. В условиях низкой физической активности его уровень в крови неуклонно растет, что приводит к гиперинсулинемии (ГИ), а также — к тому, что углеводы превращаются в жиры, рассказала врач.

"Из-за этого начинается неуклонная прибавка массы тела, где накопление жировой ткани происходит в первую очередь в брюшной полости. Увеличивается окружность талии более 80 сантиметров у женщин и более 94 сантиметров у мужчин. Возникает «замкнутый круг»: в условиях возникшего ожирения активность инсулина неуклонно снижается, вес прогрессивно нарастает", - Ирина Романовская, эндокринолог.

По словам Романовской, при избытке жировой массы в организме чувствительность клеток и тканей к инсулину снижается. Таким образом и формируется инсулинорезистентность.

При этом патологическом состоянии чувствительность инсулинозависимых клеток к гормону инсулину снижается, и глюкоза теряет способность попасть в клетку. Из-за этого, как объяснила врач, рано или поздно уровень глюкозы в крови начинает нарастать, а в жировых клетках возникнет хроническое воспаление, результатом которого станет усиленная выработка различных провоспалительных и повышающих свертываемость крови факторов.

"В определенный момент начинают появляться такие хронические заболевания, как жировая болезнь печени, желчнокаменная болезнь, атеросклероз артерий, подагра, артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, тромбозы, нарушения мозгового кровообращения, предиабет и сахарный диабет второго типа", - Ирина Романовская, эндокринолог.

Эндокринолог добавила, что к мужчин может возникнуть дефицит тестостерона, приводящий к нарушению половой функции и бесплодию. У женщин же может нарушиться менструальный цикл и или возникнуть поликистозные изменения в яичниках.

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