Эксперты рассказали, как правильно читать инструкции к лекарствам

Россиянам рассказали, как правильно читать инструкции к лекарствам
«Объясняем.рф»: в первую очередь у лекарства нужно проверить срок годности. Его указывают на упаковке средства. Также важно сравнить название препарата на блистерах (в которых запечатаны сами таблетки) и на упаковке. Они должны совпадать. После этого можно переходить к инструкции. Как её правильно читать и понять, рассказал правительственный портал.
Как читать инструкции к лекарствам
Внешний вид
В начале инструкции указывают, как должно выглядеть само лекарство. Если вы видите несоответствия, дело может быть в том, что:
- Препарат просрочен;
- Испорчен;
- Неоригинальный — подделка.
В таких случаях нужно обратиться в аптеку или Роспотребнадзор.
Дозировка
Сверьте, совпадает ли дозировка купленного лекарства с той, что выписал врач. В том же разделе указано, как пить лекарство: сколько раз в день, до или после еды.
Активные и вспомогательные вещества
В одном лекарстве может быть несколько действующих веществ. Но пить два разных препарата с одинаковыми ингредиентами или веществами из одной фармакологической группы опасно из-за риска передозировки.
Кроме этого, нужно убедиться, что в перечне активных и вспомогательных веществ нет того, что может вызвать у вас аллергию.
Лекарственное взаимодействие
Некоторые лекарства нельзя сочетать — одно может снизить эффективность другого или вызывать дополнительные побочные эффекты.
Поэтому, если вы не сказали врачу, что уже принимаете какой-то препарат, обязательно прочитайте этот раздел в инструкции.
Побочные действия
По мнению специалистов «Объясняем.рф», побочных действий не нужно бояться.
«Некоторые врачи говорят, что чем длиннее список побочек, тем лучше исследовано лекарство и его действие», — заявили они.
В списке побочных эффектов указаны все реакции, которые появлялись при приёме у разных людей. При этом особое внимание нужно обратить на пункты «очень часто» или «часто». Не факт, что они у вас проявятся, но при случае вы будете знать, что дело в лекарстве. О побочной реакции организма нужно обязательно сообщить врачу.
Условия хранения
Они также прописаны в инструкции и не терпят ошибок. Благодаря этому препарат сохранит свою эффективность до конца срока годности. Например, могут быть такие рекомендации:
- В защищённом от света месте;
- При определённой температуре;
- В холодильнике.
Противопоказания
Они индивидуальны для каждого лекарства. Перед приёмом обязательно нужно проконсультироваться со специалистом. Самолечение может навредить.
Какие лекарства взять на дачу
В случае отъезда за город важно взять с собой все препараты и медицинские приспособления, которые могут вам пригодиться. О самом важном в списке ранее читайте здесь.