Эксперты рассказали, как правильно читать инструкции к лекарствам

«Объясняем.рф»: в первую очередь у лекарства нужно проверить срок годности. Его указывают на упаковке средства. Также важно сравнить название препарата на блистерах (в которых запечатаны сами таблетки) и на упаковке. Они должны совпадать. После этого можно переходить к инструкции. Как её правильно читать и понять, рассказал правительственный портал.

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Как читать инструкции к лекарствам

Внешний вид

В начале инструкции указывают, как должно выглядеть само лекарство. Если вы видите несоответствия, дело может быть в том, что:

Препарат просрочен;

Испорчен;

Неоригинальный — подделка.

В таких случаях нужно обратиться в аптеку или Роспотребнадзор.

Дозировка

Сверьте, совпадает ли дозировка купленного лекарства с той, что выписал врач. В том же разделе указано, как пить лекарство: сколько раз в день, до или после еды.

Активные и вспомогательные вещества

В одном лекарстве может быть несколько действующих веществ. Но пить два разных препарата с одинаковыми ингредиентами или веществами из одной фармакологической группы опасно из-за риска передозировки.

Кроме этого, нужно убедиться, что в перечне активных и вспомогательных веществ нет того, что может вызвать у вас аллергию.

Лекарственное взаимодействие

Некоторые лекарства нельзя сочетать — одно может снизить эффективность другого или вызывать дополнительные побочные эффекты.

Поэтому, если вы не сказали врачу, что уже принимаете какой-то препарат, обязательно прочитайте этот раздел в инструкции.

Побочные действия

По мнению специалистов «Объясняем.рф», побочных действий не нужно бояться.

«Некоторые врачи говорят, что чем длиннее список побочек, тем лучше исследовано лекарство и его действие», — заявили они.

В списке побочных эффектов указаны все реакции, которые появлялись при приёме у разных людей. При этом особое внимание нужно обратить на пункты «очень часто» или «часто». Не факт, что они у вас проявятся, но при случае вы будете знать, что дело в лекарстве. О побочной реакции организма нужно обязательно сообщить врачу.

Условия хранения

Они также прописаны в инструкции и не терпят ошибок. Благодаря этому препарат сохранит свою эффективность до конца срока годности. Например, могут быть такие рекомендации:

В защищённом от света месте;

При определённой температуре;

В холодильнике.

Противопоказания

Они индивидуальны для каждого лекарства. Перед приёмом обязательно нужно проконсультироваться со специалистом. Самолечение может навредить.

Какие лекарства взять на дачу

В случае отъезда за город важно взять с собой все препараты и медицинские приспособления, которые могут вам пригодиться. О самом важном в списке ранее читайте здесь.