Дырки в зубах: почему появляются и как лечить

Дырка в зубе — это кариес простым языком. В беседе с "Рамблером" стоматолог общей практики медицинского центра "Парацельс" Вероника Мягченкова рассказала о причинах, опасных последствиях и профилактике этого недуга.

© unsplash.com

Кариес — одна из самых распространенных стоматологических проблем, с которой сталкивается большинство людей в разное время своей жизни. Это общее заболевание, поражающее зубную эмаль и вызывающее деструкцию тканей зуба.

"Первый звоночек — это появление пятен на зубной эмали или болезненная реакция на горячую/холодную пищу и сладкое. На этом этапе врач может отреставрировать зубную эмаль без вмешательства в структуру зуба. Если упустили это из вида, на зубе образуется дырка, которая потребует лечения посложнее", — отметила стоматолог.

Чем масштабнее разрушение зуба, тем, по словам специалиста, его сложнее лечение. Порой для этого приходится удалять нерв или даже сам зуб. Мягченкова также перечислила причины появления зубных дыр:

плохая гигиена;

нездоровый рацион питания — чрезмерное употребление сладкого;

маленькое расстояние между зубами, препятствующее качественной;

неправильный прикус — стачивание зубной эмали;

курение и чрезмерное употребление кофе, провоцирующие образование зубного камня;

наследственная слабость эмали зубов;

низкое содержание фтора в воде, которой ополаскивается рот.

Кариес повреждает зубную эмаль и распространяется на дентин. Эта ткань более мягкая, поэтому дырка в зубе увеличивается довольно быстро от небольшого черного пятна до глубокой кариозной полости, подчеркнула стоматолог.

"Если вовремя не лечить, кариес дойдет до пульпы. Внешне дырочка в зубе будет совсем маленькой, но боль будет усиливаться с каждым днем. Изо рта появится неприятный запах, и возникнет риск формирования гнойной кисты. В этом случае пациентам удаляют воспаленную пульпы и ставят пломбу на зуб", — объяснила врач.

Как и чем чистили зубы древние люди

Рекомендации по профилактике:

чистить зубы и язык дважды в день, в идеале — после каждого приема пищи, также использовать зубную нить, ирригаторы;

ограничить или исключить из рациона сладкое, наладить режим питания;

добавить витамины и микроэлементы (исключительно по рекомендации врача);

проходить профилактические осмотры у стоматолога раз в полгода для удаления зубного налета, выявления и лечения кариеса на начальной стадии;

отказаться от курения и контролировать количество выпитого кофе в день.

Ранее мы писали, как приучить ребенка чистить зубы.