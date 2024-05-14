Егорьевские врачи провели уникальную операцию на сонной артерии

В региональный сосудистый центр Егорьевской больницы поступил 59-летний мужчина с жалобами на головные боли, головокружение, снижение зрения и слабость в ногах. Также у него был диагностирован диабет, а несколько лет назад пациент перенес инсульт. Несмотря на это, он отказывался наблюдаться у невролога, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

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Мужчине провели диагностику, с помощью которой удалось выявить стеноз внутренней сонной артерии – атеросклеротическую бляшку, почти полностью перекрывающую кровоток, что могло привести к повторному инсульту. В связи с этим впервые в стенах Егорьевской больницы врачи провели пациенту каротидную эндартерэктомию – операцию по удалению бляшек.

«В ходе вмешательства мы сделали разрез в области шеи, необходимый для доступа к общей сонной артерии. После чего рассекли ее, удалили атеросклеротические бляшки и зашили раны. После операции пациент сразу проснулся от наркоза и начал самостоятельно дышать, что показывает хороший результат», – рассказал руководитель сосудистого центра, кандидат медицинских наук Фуркат Гафуров.

Сообщается, что сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан домой на амбулаторное лечение.