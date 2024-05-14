Названо суточное количество алкоголя, повышающее риски развития рака

На развитие онкологических заболеваний может повлиять злоупотребление как крепкими напитками, так и слабоалкогольными. Так, риск развития рака желудка значительно увеличивается при регулярном употреблении от 45 г этилового спирта в сутки – это 4,5 единицы алкоголя, рассказал «Газете.Ru» член Экспертного совета фонда «Не напрасно», онколог-химиотерапевт Владислав Евсеев.

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Одна единица равна 10 г чистого этанола, это примерное количество алкоголя, которое организм среднего взрослого может переработать за час. Количество единиц в напитке зависит от размера выпитого и от крепости напитка. Так, в 0,5 литра пива содержится около двух единиц алкоголя, а в 0,5 литра водки или коньяка — 20.

«Сегодня существует много исследований, которые подтверждают, что алкоголь канцерогенен и потенциально провоцирует развитие любых злокачественных опухолей. Он губительно воздействует на клетки органов и служит фактором риска рака молочной железы, печени, толстого кишечника, полости рта и пищевода. А в сочетании с курением алкоголь воздействует еще серьезнее: этил облегчает проникновение в кровоток химических соединений табачного дыма через ротовую полость и глотку»,— рассказал специалист.

По словам врача, говорить о каком-то виде особенно канцерогенного алкоголя, который способен особенно сильно стимулировать рост раковых клеток, не приходится, потому что этанол есть во всех видах алкогольных напитков.

«Риск развития рака существует при употреблении любых алкогольных напитков, независимо от их вида, качества или цены. Также не стоит забывать о связи между употреблением алкогольных напитков и развитии других болезней, не только онкологических. В их числе сердечно-сосудистые заболевания, смертность от которых по всему миру превышает даже смертность от рака», – заключил специалист

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