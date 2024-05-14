Терапевт рассказал, как правильно хранить лекарства в домашней аптечке

Лекарства, как и продукты, требуют разного хранения. При комнатной температуре в некоторых препаратах могут завестись бактерии или грибки. Другие медикаменты не переносят влажности и солнечного света. Как правильно следить за домашней аптечкой, «Клопс» рассказала врач-терапевт, фармаколог Яна Белоусова.

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Прежде всего, лекарства должны находиться в недоступном для детей и животных месте — это главное правило, подчеркнула доктор. Но это не единственное условие.

«Для медикаментов опасна высокая влажность, поэтому хранить их в ванной комнате не рекомендуется», — прокомментировала терапевт.

Боится большая часть препаратов и яркого света и резких перепадов температур. Поэтому их лучше держать в пластиковом контейнере. Важно, чтобы ёмкость плотно закрывалась крышкой и не пропускала солнечные лучи.

«Если препараты хранятся неправильно, то они могут испортиться и стать неэффективными. В худшем случае — будут опасными и нанесут вред здоровью», — предупредила врач.

Отдельные виды лекарств нуждаются в постоянном холоде или требуют низкой температуры после вскрытия. Эта информация всегда указана в инструкции. Но некоторые люди по забывчивости или невнимательности кладут все медикаменты в общую аптечку. А в тепле у препаратов меняется активность действующего вещества, обратила внимание Белоусова.

Что нужно хранить в холодильнике

Антибиотики;

Инсулин;

Кремы и мази;

Ампулы с лекарствами;

Глазные и ушные капли;

Готовые суспензии и растворы;

Некоторые гормональные препараты.

Раз в полгода проверяйте препараты на срок годности.

Просрочку необходимо выкидывать.

«На картонной упаковке и на индивидуальном блистере, флаконе или ампуле обязательно дублируют дату окончания пригодности средства», — подытожила специалист.

Доктор перечислила необычные «побочки» после приёма некоторых лекарств.