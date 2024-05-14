В Центре имени Турнера исправляют тяжелейшие дефекты костной системы

Национальный медицинский исследовательский центр детской травматологии и ортопедии имени Г. И.Турнера (НМИЦ) Минздрава РФ известен не только в России, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Сюда привозят на лечение ребят с тяжелейшими патологиями. И врачи буквально творят чудо: подавляющее большинство пациентов после лечения ничем не отличаются от здоровых сверстников. Здесь разрабатывают не только методики хирургического лечения, но и медицинские изделия, в том числе ортезы и функциональные аппараты. Изготавливают их непосредственно в национальном центре, на малом инновационном предприятии. О разработках "РГ" попросила рассказать директора НМИЦ члена-корреспондента РАН, профессора, доктора медицинских наук Сергея Виссарионова.

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Сергей Валентинович, созданные в стенах центра ортезы, функциональные шины, аппараты, корсеты широко применяются при комплексном подходе к лечению детей с травмами и заболеваниями опорно-двигательной системы. В каких именно направлениях их использование наиболее эффективно?

Сергей Виссарионов: Первое: они могут применяться как самостоятельное изделие в структуре консервативного лечения детей с травмами и заболеваниями костно-мышечной системы (например, при компрессионных переломах позвоночника, дисплазии тазобедренного сустава, деформациях грудной клетки). Второе: их можно использовать в качестве предоперационной подготовки - для уменьшения деформаций костных структур и ликвидации контрактур (ограничений пассивных движений) мышечно-связочного аппарата. Это очень важный фактор, позволяющий уменьшить травматичность и объем планируемой операции. А значит - залог более скорого выздоровления. Третье: эти изделия используют в послеоперационном периоде для удержания достигнутого результата во время хирургического вмешательства. Ряд таких медицинских изделий, разработанных и созданных нами за последние годы, успешно применяются в клинической практике уже достаточно долгое время и доказали свою эффективность.

Дисплазия тазобедренного сустава - диагноз достаточно частый, которого родители боятся как огня. Когда-то он и вовсе не лечился: инвалидность ребенку была обеспечена. Потом стали выполнять сложнейшие операции, помогающие справиться с проблемой и в крайне тяжелых ситуациях. Но, конечно, хотелось бы консервативного лечения. Это теперь реально?

Сергей Виссарионов: Да. Теперь во многих случаях можно использовать специальную многофункциональную шину, разработанную нами именно для лечения такой патологии. Она способна фиксировать ноги ребенка в определенном положении. Шина является основной составляющей терапии при комплексном консервативном лечении. Сразу предупрежу: шина - не волшебная палочка, за миг ничего не произойдет. Лечение длится несколько месяцев. При этом фиксация нижних конечностей благодаря многофункциональности шины может меняться в зависимости от возраста ребенка и этапов лечения. При выявлении дисплазии тазобедренного сустава в первые месяцы жизни ребенка назначенная консервативная терапия (массаж и физиотерапия) в сочетании с ношением упомянутой шины позволяет полностью излечить заболевание к концу первого года жизни ребенка! То есть такой подход обеспечивает правильное развитие тазобедренного сустава и нормальное его функционирование еще до того момента, когда ребенок начнет ходить. Так что родителям нужно вовремя обращаться к врачам и сразу же начинать лечение.

Отнюдь не редкая беда - так называемая врожденная килевидная деформация грудной клетки. То есть грудь и ребра как бы выпячиваются, напоминая собой киль. Можно ли справиться с патологией, которая ранее исправлялась только сложнейшим хирургическим вмешательством?

Сергей Виссарионов: Одна из наших оригинальных разработок как раз касается консервативного лечения детей с данной патологией. Мы предлагаем уникальный пневмоортез для коррекции килевидной деформации. Его применение позволяет убрать деформацию буквально за несколько месяцев, что еще недавно казалось фантастикой. Важно: такие ортезы обычно назначаем детям шести-семи лет, и они спокойно ходят в них в школу. Ношение не доставляет дискомфорта и незаметно для окружающих. А ребенок при этом не меняет привычного образа жизни, тогда как операционное лечение предполагало бы длительное нахождение в клинике и реабилитацию. Дефект развития тазобедренного сустава можно устранить еще до того момента, когда ребенок начнет ходить. Уточню: наш пневмоортез обладает рядом преимуществ. Во-первых, он абсолютно нетравматичен, так как используется мягкое давление на грудную клетку воздухом в манжете (в отличие от жесткой пластины.) Соответственно, ортез не наносит повреждения коже ребенка даже при большой площади давления и сложной конфигурации самой деформации. Во-вторых, есть возможность регулирования изделия - за счет изменения давления воздуха в манжете. В-третьих, есть огромное преимущество в функциональности: сроки корригирующего этапа и общая длительность лечения значительно сокращаются.

Вы упомянули о том, что давление в пневмоманжете можно регулировать. Для этого нужно каждый раз приезжать в клинику?

Сергей Виссарионов: Нет. Это могут сделать и родители - при помощи специально разработанной программы, которая находится в мобильном телефоне. Но, безусловно, родители находятся на постоянной связи с лечащим доктором и могут задать любые вопросы.

А если деформация грудной клетки - воронкообразная, выход - только операция?

Сергей Виссарионов: Для лечения такой патологии нами разработан вакуумный "колокол", изготовленный из силикона. Благодаря возможности создания в нем отрицательного давления воздуха деформация постепенно исправляется. Причем полностью. Все наши изделия для лечения деформаций грудной клетки позволяют создать условия для нормального, физиологического развития легких ребенка и избежать операции.

Можете помочь малышам, появившимся на свет с деформацией черепа?

Сергей Виссарионов: В прошлом году мы организовали собственное производство с использованием 3D-печати ортопедических шлемов для лечения таких детей, а также для послеоперационного лечения пороков развития черепа - таких как краниостеноз (недуг характеризуется отсутствием или преждевременным закрытием швов черепа, что приводит к деформации). В отличие от пластиковых шлемов, выполненных из полиэтилена и применявшихся ранее, наши новые модели изготавливаются из полиамида. Это совсем другой материал, и благодаря его ячеистой структуре шлемы стали гораздо комфортнее для маленьких пациентов. Они легче, прочнее, эстетичнее и удобнее при ежедневном использовании. Применять их можно уже в первые месяцы жизни ребенка.

Одно из направлений работы центра - реабилитация детей с ортопедическими заболеваниями и неврологическими нарушениями рук, при которых глобально убрать проблему нельзя, но можно значительно улучшить качество жизни. Есть ли новинки в этой области?

Сергей Виссарионов: У нас разработана серия "помощников" в самообслуживании и обучении ребят с ДЦП и других групп пациентов с парезами верхних конечностей. Сначала мы выпустили держатели столовых приборов и зубных щеток. Затем - целую линейку средств для обучения различным наукам и освоения трудовых навыков. Подсчитали: нашими специалистами разработано уже более двухсот 3D-моделей индивидуальных технических средств реабилитации. Подчеркну: индивидуальных! Каждое изделие имеет несколько так называемых типоразмеров и подбирается в зависимости от возраста ребенка и его физических возможностей. Модели изготавливаем на своей площадке из биосовместимого пластика индивидуально для каждого пациента. То есть создан полный замкнутый цикл производства "помощников". Такие "помощники" используются и на всех этапах реабилитации после основного лечения. Они обеспечивают восстановление и совершенствование мелкой моторики, способствуют повышению двигательных возможностей рук, помогают в процессе самообслуживания и в получении образования.

Иногда дети получают калечащие травмы стопы или же страдают серьезной врожденной патологией стопы, при которых нормальная ходьба невозможна. Можно ли помочь?

Сергей Виссарионов: Для исправления травматических повреждений переднего отдела стопы (особенно минно-взрывных повреждениях!) или для коррекции ее врожденного недоразвития мы специально разработали и выпускаем протезы, которые способны анатомически воссоздать отсутствующую часть стопы и вернуть ногам возможность ходить, то есть функцию опороспособности. Да не то что ходить - бегать смогут. И окружающие ничего не заметят. Протезы не только возвращают эстетический вид стопе, но и обеспечивают ее функциональную активность.

Есть ли возможность у пациентов из других регионов пройти лечение в национальном центре бесплатно?

Сергей Виссарионов: Оно существует и бесплатно, независимо от региона. Только возьмите направление.

Что дает создание собственного малого инновационного предприятия по производству медицинских изделий?