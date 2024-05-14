Ухудшение зрения может быть симптомом гипертонической болезни

Молодые люди не всегда ощущают повышенное давление. При этом у гипертоников часто наблюдаются проблемы с глазами. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала заведующая офтальмологическим отделением ГКБ имени Филатова Татьяна Елисеева.

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«Для человека раз в год прийти к офтальмологу, проверить остроту зрения, давление и посмотреть глазное дно — эти три процедуры нужно делать обязательно. При них выявляются практически все тяжёлые заболевания — глаукома, заболевания сетчатки, даже иногда можно гипертоническую болезнь у молодых людей выявить с помощью офтальмолога. Были такие случаи, когда офтальмолог выявлял на развитых стадиях, уже с изменениями на сетчатке настолько, что это уже называлась гипертоническая нейроретинопатия. Если человек чувствует давление, это хорошо, но бывают такое, когда артериальное давление не чувствуется, и это очень опасно. Были молодые люди, которые не чувствовали, что у них высокое давление, и пришли к офтальмологу с жалобой на ухудшение зрения».

Ранее Татьяна Елисеева рекомендовала делать перерыв каждые 30 минут работы за компьютером. Глаза следует отводить от экранов на 15 минут. По её словам, это поможет сохранить здоровое зрение.