Врач рассказал об опасности профилактики глистов

Можно ли пить противопаразитарные препараты с целью профилактики? Свое мнение на этот счет озвучил токсиколог Алексей Водовозов. Об этом сообщает радио Sputnik.

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По его мнению, если человек заражен паразитами, то риск столкнуться с побочными эффектами при приеме лекарств оправдан. Но в каких-то случаях противогельминтные препараты могут быть особенно опасны для человека. Дело в том, что такие препараты весьма токсичны, поэтому они причиняют вред организму. Наиболее простой из побочных эффектов – это поражение печени, или лекарственный гепатит.

Гельминтозами страдают 1-2% населения. Зачастую источником заражения являются домашние животные. Необходимо следить за здоровьем питомцев, добавил врач. Также стоит помнить о правилах личной гигиене, чтобы не беспокоиться о паразитах.