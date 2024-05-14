Доктор медицинских наук назвала коварный признак сахарного диабета

Частыми симптомами сахарного диабета являются частое мочеиспускание и сильная жажда. Но предупреждать об опасном заболевании также может «глазной» признак.

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Сигналом диабета может быть изменения в зрении, говорит Мандип Баджадж — доктор медицинских наук, профессор Медицинского колледжа Бэйлора и руководитель отделения эндокринологии в Медицинском центре Бэйлора Св. Луки. Колебания уровня сахара в крови могут испортить жидкость в глазах, что приведёт к таким симптомам, как нечёткость зрения, трудности с концентрацией внимания или отёчность вокруг глаз.

"Люди думают, что им нужно сменить очки, но на самом деле это может быть признаком диабета."

Диабет представляет собой хроническое заболевание, при котором организм не вырабатывает достаточное количество инсулина или не может правильно его использовать. Это приводит к высокому уровню глюкозы в крови.