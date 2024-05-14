Сторонница здорового образа жизни столкнулась с диагнозом курильщиков

59-летняя Элейн Линч в 2021 году обнаружила кровь на ладонях во время кашля, а вскоре врачи диагностировали ей рак легких. Историей сторонницы здорового образа жизни, столкнувшейся с типичной для курильщиков смертельной болезнью, заинтересовалось издание Metro.

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До появления первых признаков проблем со здоровьем Линч занималась спортом, правильно питалась, не имела вредных привычек. За всю жизнь, по ее словам, она не сделала ни одной сигаретной затяжки.

Осенью 2021 года женщина заметила кровь во время кашля.

«Тогда я не переживала. У меня были проблемы с носовыми пазухами, и я подумала, что кровь из-за них», — рассказала она.

Однако в тот же день кровотечение повторилось, и Линч была вынуждена обратиться за медицинской помощью, и это, по ее признанию, стало началом кошмара.

«Врачи быстро определили, что у меня рак легких. Это был шок, ведь у меня не было даже одышки. Я не знала, как справиться с потрясением», — Элейн Линч пациентка с раком легких

В течение нескольких недель медики проводили пациентке диагностические исследования, в ходе которых выявили у нее многочисленные метастазы. Женщине сразу же назначили химиотерапию, иммунотерапию и лучевую терапию.

«Через это прошла не только я, — отметила она. — Со мной была вся моя семья. Мы шутили, что обследования были у всех нас. Мы все вместе боялись в ожидании результатов».

Спустя полгода после постановки диагноза выяснилось, что рак дал метастазы в мозг. Линч призналась, что не спрашивает врачей о прогнозах. Все, что ее интересует, это то, что нужно делать, чтобы продлить жизнь. Медики предложили ей дорогостоящее лечение, которое не покрывается страховкой. За несколько месяцев женщина потратила на него десятки тысяч фунтов стерлингов.

«Этот препарат поддерживал мне жизнь в течение последнего года. Но это дорого мне обходится, у меня уже не остается денег, и вскоре встанет вопрос о продаже семейного дома. В этом году мне исполнится 60 лет, и я понятия не имею, доживу ли до этого момента», — призналась она.

Семья и друзья женщины обратились за помощью к добровольцам. Благодаря финансовой поддержке незнакомцев лечение пока можно продолжать.

«Рак — коварная болезнь. Рано или поздно лекарства перестанут действовать. Но щедрость, проявленная людьми, укрепила мою веру в человечество», — отметила Линч.

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