В России более 75 тыс. человек обратились в медорганизации из-за укусов клещей

Более 75 тыс. человек обратились в медицинские организации из-за укусов клещей. Больше всего обращений зафиксировано в Свердловской, Челябинской и Тюменской областях, сообщается в официальном Telegram-канале Роспотребнадзора.

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"В медицинские организации в связи с уксусами клещей обратились более 75,7 тыс. граждан. Наибольшее количество обратившихся зарегистрировано в Свердловской, Челябинской, Тюменской, Костромской и Кировской областях, Краснодарском крае, Москве и Татарстане", - говорится в сообщении.

При этом от клещевого вирусного энцефалита в РФ привито свыше 2,5 млн человек. Всего планируется вакцинировать более 3,81 млн человек, отмечают в ведомстве.