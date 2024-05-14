Стоматолог Мелехова предупредила о смертельной опасности больных зубов

По словам стоматолога, челюстно-лицевого хирурга, имплантолога, основателя стоматологической клиники Вероники Мелеховой, любые воспалительные процессы во рту нужно вовремя лечить. В первую очередь это касается воспаления нерва зуба. В противном случае бактерии, которые размножаются во время воспалительного процесса, могут осесть в сердце или почках и привести к смерти пациента.

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«Эти бактерии могут оседать на клапанах сердца, вызывать миокардиты, оседать в почках, вызывать пиелонефрит. Это заболевания, которые могут привести и к гибели человека», — пояснила эксперт в беседе с «Подмосковье сегодня».

Также опасен периодонтит, когда воспаление формируется внутри кости. При образовании гнойного очага могут развиться флегмоны, которые сначала появляются на дне ротовой полости, а потом переходят и на шею.

В последующем гной попадает в средостение и развивается такое грозное заболевание, как медиастинит.

«Выживаемость при нем ниже 50%. А если ситуацию запустить, бактерии могут попадать в кровь и вызывать сепсис», — подчеркнула стоматолог.

Ранее стоматолог Вероника Мелехова заявила, что несмотря на то, что рак полости рта не входит в список самых распространенных онкологических заболеваний, пациентам стоит знать, какими симптомами сопровождается данное заболевание. Также врач-гастроэнтеролог Рустем Садыков поделился информацией о распространенном явлении — неприятном запахе изо рта, который может быть признаком различных заболеваний и состояний организма.