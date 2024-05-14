Онколог предупредил, что предрасположенность к раку может быть наследственной

Специалисты отмечают, рост раковых клеток в организме происходит вследствие мутации здоровых клеток. При этом существует два вида мутаций – приобретенный, когда рак развивается из-за воздействия на организм окружающих факторов, а также наследственный.

© Runews24.ru

Во втором случае предрасположенность к онкозаболеваниям заложена в генах, рассказала в беседе с изданием «Страсти» врач-онколог Хамис Магомедова.

«Но важно помнить, что только десятая часть онкологических болезней обусловлена наследственностью. Как и в других сферах жизни, многое здесь зависит от самого человека, от его отношения к себе и своему организму», — объяснила врач.

Поэтому врач рекомендовала людям, которые имеют наследственную предрасположенность к раку, внимательнее относиться к своему организму.

Ранее стоматолог Вероника Мелехова заявила, что несмотря на то, что рак полости рта не входит в список самых распространенных онкологических заболеваний, пациентам стоит знать, какими симптомами сопровождается данное заболевание.

Также врач-гастроэнтеролог Рустем Садыков поделился информацией о распространенном явлении — неприятном запахе изо рта, который может быть признаком различных заболеваний и состояний организма.