Врач рассказала, с чего начать лечение больного горла

По словам врача-оториноларинголога «СМ-Клиника» Асият Зиркуевой, боль в горле чаще всего вызвана вирусной инфекцией. Поэтому лечение стоит начать с полосканий. Для этого подойдет раствор фурацилина. Сосательные пастилки также помогут избавиться от боли, рекомендовала врач.

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Помимо прочего стоит отказаться от соленой, острой, жирной, кислой, слишком холодной или горячей пищи. Исключить газированные напитки, кислые соки, спиртное.

«Все это может провоцировать раздражение задней стенки глотки», — рассказала Зиркуева в разговоре с «Газетой.ру».

Помимо прочего Зиркуева посоветовала использовать увлажнители воздуха и соблюдать водный баланс. При этом лучше пить воду комнатной температуры.

«Воздействие токсичных компонентов табачного дыма пагубно влияет на слизистую оболочку ротоглотки. Следовательно, дабы избежать травмирования и воспаления в горле, стоит отказаться от курения», — подчеркнула специалист.

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