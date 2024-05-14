Врач рассказала, с чего начать лечение больного горла

Врач Зиркуева рассказала, с чего начать лечение больного горла
По словам врача-оториноларинголога «СМ-Клиника» Асият Зиркуевой, боль в горле чаще всего вызвана вирусной инфекцией. Поэтому лечение стоит начать с полосканий. Для этого подойдет раствор фурацилина. Сосательные пастилки также помогут избавиться от боли, рекомендовала врач.
Помимо прочего стоит отказаться от соленой, острой, жирной, кислой, слишком холодной или горячей пищи. Исключить газированные напитки, кислые соки, спиртное.
«Все это может провоцировать раздражение задней стенки глотки», — рассказала Зиркуева в разговоре с «Газетой.ру».
Помимо прочего Зиркуева посоветовала использовать увлажнители воздуха и соблюдать водный баланс. При этом лучше пить воду комнатной температуры.
«Воздействие токсичных компонентов табачного дыма пагубно влияет на слизистую оболочку ротоглотки. Следовательно, дабы избежать травмирования и воспаления в горле, стоит отказаться от курения», — подчеркнула специалист.
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