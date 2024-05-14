Стригущий лишай — это распространённая и очень заразная грибковая инфекция. Эксперты перечислили признаки заболевания и рассказали, как им можно заразиться.

Симптомы стригущего лишая:

Кольцевидная красная или серебристая сыпь на коже — ваша кожа будет выглядеть красной и раздражённой вокруг кольца, но здоровой внутри;

Шелушащаяся, зудящая и воспалённая кожа;

Кольца могут увеличиваться в размерах и сливаться вместе;

Вокруг колец могут образовываться волдыри и гнойные язвы.

Инфекция обычно поражает руки и ноги, но может появиться практически на любом участке тела.

Грибки представляют собой крошечные споры, достаточно жёсткие, чтобы месяцами сохраняться на вашей коже, в почве или на предметах домашнего обихода. Они хорошо себя чувствуют в тепле и влаге, поэтому они хорошо размножаются в раздевалках бассейнов и общих душевых. Споры могут распространяться четырьмя различными способами: