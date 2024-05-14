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Болезнь очень заразна: эксперты назвали предупреждающие признаки стригущего лишая

Стригущий лишай — это распространённая и очень заразная грибковая инфекция. Эксперты перечислили признаки заболевания и рассказали, как им можно заразиться.

Симптомы стригущего лишая:

  • Кольцевидная красная или серебристая сыпь на коже — ваша кожа будет выглядеть красной и раздражённой вокруг кольца, но здоровой внутри;
  • Шелушащаяся, зудящая и воспалённая кожа;
  • Кольца могут увеличиваться в размерах и сливаться вместе;
  • Вокруг колец могут образовываться волдыри и гнойные язвы.

Инфекция обычно поражает руки и ноги, но может появиться практически на любом участке тела.

Грибки представляют собой крошечные споры, достаточно жёсткие, чтобы месяцами сохраняться на вашей коже, в почве или на предметах домашнего обихода. Они хорошо себя чувствуют в тепле и влаге, поэтому они хорошо размножаются в раздевалках бассейнов и общих душевых. Споры могут распространяться четырьмя различными способами:

  • Контакт между людьми;
  • Контакт человека с животным — например, поглаживание заражённой собаки или кошки;
  • Контакт человека с объектом — как животные, так и люди могут оставлять следы спор грибов на предметах и поверхностях: полотенцах, одежде, постельном белье, расчёске;
  • Контакт человека с почвой — реже инфекция может развиться после длительного контакта с заражённой почвой.
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