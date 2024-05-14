Болезнь очень заразна: эксперты назвали предупреждающие признаки стригущего лишая
Стригущий лишай — это распространённая и очень заразная грибковая инфекция. Эксперты перечислили признаки заболевания и рассказали, как им можно заразиться.
Симптомы стригущего лишая:
- Кольцевидная красная или серебристая сыпь на коже — ваша кожа будет выглядеть красной и раздражённой вокруг кольца, но здоровой внутри;
- Шелушащаяся, зудящая и воспалённая кожа;
- Кольца могут увеличиваться в размерах и сливаться вместе;
- Вокруг колец могут образовываться волдыри и гнойные язвы.
Инфекция обычно поражает руки и ноги, но может появиться практически на любом участке тела.
Грибки представляют собой крошечные споры, достаточно жёсткие, чтобы месяцами сохраняться на вашей коже, в почве или на предметах домашнего обихода. Они хорошо себя чувствуют в тепле и влаге, поэтому они хорошо размножаются в раздевалках бассейнов и общих душевых. Споры могут распространяться четырьмя различными способами:
- Контакт между людьми;
- Контакт человека с животным — например, поглаживание заражённой собаки или кошки;
- Контакт человека с объектом — как животные, так и люди могут оставлять следы спор грибов на предметах и поверхностях: полотенцах, одежде, постельном белье, расчёске;
- Контакт человека с почвой — реже инфекция может развиться после длительного контакта с заражённой почвой.