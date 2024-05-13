В Чехии с начала года зарегистрировано 13 449 заболевших коклюшем

Число заболевших коклюшем в Чехии с начала текущего года достигло 13 449 человек. Об этом сообщил на своем сайте Чешский институт здравоохранения.

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На прошлой неделе в республике было выявлено 1 210 больных коклюшем. Это примерно вдвое превышает показатель количества заболевших за весь 2023 год. Чехия, согласно данным медиков, переживает сильнейшую эпидемию болезни за минувшие 65 лет. В последней раз столь тревожная ситуация с коклюшем в стране наблюдалась в 1959 году, когда им заразились 18 978 жителей.

Медики настоятельно рекомендуют жителям республики пройти вакцинацию против коклюша. С начала года прививки сделали, как проинформировали чешские СМИ ранее, более 50 тыс. человек.

Наибольшее число заболевших коклюшем наблюдается среди молодежи в возрасте от 15 до 19 лет. В больницы чаще попадают младенцы и пожилые граждане. В Чехии с диагнозом коклюш недавно умерли три пенсионера.

Заболевшие коклюшем, как подчеркивают врачи, должны быть изолированы от окружающих. В качестве профилактической меры против распространения в помещениях данной инфекции, передающейся воздушно-капельным путем, медики советуют частое и интенсивное проветривание.