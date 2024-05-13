Люди с ожирением «представляют финансовый риск» для экономики

Ученые из Венского института перспективных исследований обнаружили, что британцы с серьезным ожирением в два раза чаще берут больничные, чем сотрудники со здоровым весом. Это показало исследование, представленное на Европейском конгрессе по ожирению (ECO), который проходит в Италии с 12 по 15 мая.

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Ученые проанализировали данные о трудоспособности 147 миллионов человек из 28 стран. Источниками информации послужили результаты различных национальные опросов, в ходе которых оценивались показатели здоровья населения, и комментарии самих участников.

Оказалось, что люди с ожирением берут больше больничных. Результаты оценки трудоспособности населения Великобритании показали, что лица, относящихся к категории страдающих ожирением (с индексом массы тела более 30), на 23% чаще отсутствуют на рабочих местах по причинам, связанным с особенностями здоровья. Люди с тяжелым ожирением (с ИМТ более 40) более чем в два раза чаще (на 118% чаще) бегут отгулы. Ученые отметили, что в основном сотрудники с высоким ИМТ уходят на больничные из-за сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

По словам авторов исследования, ожирение влечет за собой множество других негативных последствий для здоровья, в число которых входят проблемы с опорно-двигательным аппаратом и депрессия. По этой причине пропуск работы по причине связанных с ожирением заболеваний и ранняя нетрудоспособность людей «снижает производительность экономики» и «представляет финансовый риск».

Ранее стало известно, как вес в детстве влияет на здоровье взрослых с ожирением.